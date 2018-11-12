Чистый отток капитала из России вырос втрое

По данным Центробанка России, чистый отток капитала из России за январь – октябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в три раза.

В 2017 году за это время отток капитала из России частным сектором достиг 14 млрд долларов, а в текущем году составил уже 42,2 млрд рублей, пишет ТАСС.

Согласно данным регулятора, на отток повлияли два обстоятельства: направленные на погашение внешних обязательств банковские операции, а также сделки других секторов, связанных с приобретением финансовых зарубежных активов.

Ранее стало известно, что Россия вышла на первое место по скорости сокращения внешнего долга среди сопоставимых стран региона EMEA (Европы, Ближнего Востока и Африки).