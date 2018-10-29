Нефтяникам стало выгоднее продавать бензин в России

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13 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 11:02  |  vz.ru
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Зависимость Украины от российского бензина выгодна ей самой

Без России бензин на Украине был бы еще дорожеФото: Стрингер/РИА «Новости»
Пока Россия в ручном режиме останавливала ценовой беспредел на российских АЗС, на Украине заговорили об угрозе топливного коллапса из-за критической зависимости от Москвы. Некоторые винят Россию даже в том, что литр бензина на Украине стоит почти в два раза дороже, чем в РФ. Что на самом деле происходит на топливном рынке соседа и кому украинцы должны предъявлять претензии? Подробности...
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Какой смысл в общении лидеров России и Косово

Хашим Тачи впервые, хоть и кратко, встретился с Владимиром ПутинымФото: twitter.com/HashimThaciRKS
Лидер косовских албанцев Хашим Тачи сообщил о встрече с Владимиром Путиным «на полях» юбилейных торжеств в Париже. Краткая беседа, скорее всего, действительно имела место. Выгода от нее для бывшего полевого командира Змея Тачи понятна. «Коллекционируя рукопожатия» мировых лидеров, он набирает политический вес и решает внутренние проблемы. Но зачем этот разговор нужен Москве? Подробности...
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Зачем России нужен налог на колу

Для бюджета лучше, чтобы граждане не пили, не курили и отдавали предпочтение здоровому питаниюФото: Shannon Stapleton/Reuters
В РФ планируют обложить акцизом колу, пепси и другие лимонады. От заболеваний, вызванных их употреблением, ежегодно умирают сотни тысяч человек по всему миру, утверждают ученые. По сути, Россия идет тем же путем, который уже прошли многие западные страны. Однако «налог на газировку» чреват для нее большими проблемами. Подробности...
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Россия готова вернуться в Афганистан

В Афганистане наблюдается незначительный рост пророссийских настроенийФото: Ahmad Masood/Reuters
Активизация процессов вокруг Афганистана заставляет начать поиски ответа на вопросы об интересах Москвы. Российская внешняя политика вокруг этой страны – вопрос сложный. В чем здесь наш интерес? Кого поддерживает Россия? Ситуация в исламской республике находится в приоритетном поле зрения российских политиков. Но почему? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Почему русский либерал стал охранителем

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Двести лет назад родился первый и едва ли не единственный представитель четвертой власти в России. Прочие стремились к ней – он обладал. Но заплатил он за это большую цену, став синонимом едва ли не всего гнусного и темного в России. Подробности...

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Есть известная поговорка: «хороший человек – это не профессия». Похоже, что быть, а как минимум казаться хорошим человеком – это теперь безусловная производственная необходимость для любого сотрудника любой организации, который в минимальной степени коммуницирует с окружающими. Подробности...
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Чтобы накормить человека животной пищей, надо обрести духовную

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          Нефтяникам стало выгоднее продавать бензин в России

             13 ноября 2018, 09:45
          Фото: Александр Рюмин/ТАСС
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Нефтяные компании начали зарабатывать на внутреннем рынке больше, чем за рубежом, где цены на топливо резко обвалились – на 2,5-3,5 рубля в пересчете на литр.

          В понедельник правительство и крупнейшие нефтяные компании России объявили о подписании соглашения, предполагающего заморозку цен на бензин и дизель на уровне июня до конца 2018 года. Соглашение потребовалось после весеннего скачка цен на топливо и напряженной обстановки осенью.

          Обострение на топливном рынке случилось на фоне подорожания нефтепродуктов за рубежом. Цены в России привязаны к экспортному нетбэку (экспортная цена за вычетом пошлин и затрат на транспорт). Нетбэки выросли из-за слабого рубля и высоких цен на нефть, передает РБК.

          Из-за «заморозки» цен на топливо в России, по расчетам EY, с 1 июня (первый раз цены были заморожены летом) до конца года нефтяники недосчитаются 200 млрд руб.

          Однако 2 ноября ситуация резко изменилась: экспортный нетбэк на бензин упал ниже биржевых цен в России, что сделало внутренний рынок премиальным.

          Нетбэк продолжал падать до понедельника, 12 ноября, включительно – к этому времени премия на внутреннем рынке для бензина АИ-95 составила уже 3,46 рубля на литр (цена на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже – 40,13 рубля за литр), а для АИ-92 – 2,5 рубля (биржевая цена – 37,1 рубля за литр).

          При этом в сентябре литр АИ-95 стоил на бирже 40,78 рубля, а нетбэк был выше на семь рублей; примерно такой же разрыв был и весной 2018 года.

          Заморозив цены на одном уровне, правительство обеспечило нефтяникам гарантированную премию. Премия на внутреннем рынке – это обычная ситуация для нефтяников, а устойчивые дисконты возникли впервые в 2018 году, сообщил старший консультант VYGON Consulting Александр Былкин.

          Однако и премия, и дисконт к цене бензина на внутреннем рынке практически виртуальные: бензин из России почти не экспортируется.

          В соответствии с достигнутыми между правительством и нефтяниками договоренностями, до конца 2018 года компании должны будут заморозить цены на бензин и дизтопливо и держать их на уровне начала июня 2018 года.

          Для каждого региона была определена индикативная оптовая цена. Кроме того, нефтяники должны будут минимум на 3% увеличить поставки бензина и дизтоплива на рынок относительно уровня 2017 года и обеспечить необходимое количество топлива для независимых сетей АЗС (в отличие от крупных холдингов у них нет заводов и месторождений).

          В январе 2019 года нефтяникам разрешили поднять цены на топливо максимум на 1,7% (в связи с увеличением НДС с 18 на 20%), а после – не выше, чем на уровень инфляции (4-4,6%).

          Отмечается, что Минэнерго и ФАС будут проводить ежедневный мониторинг ситуации на рынке, и если хотя бы одна нефтяная компания нарушит заключенные договоренности, правительство резко повысит экспортные пошлины на нефтепродукты, сделав их заградительными.

          Также ФАС и Федеральной налоговой службе поручили провести проверку владельцев независимых АЗС и «обратить особое внимание» в случае превышения цен более чем на 4% относительно установленного уровня.

          Экспортный нетбэк зависел от цен на нефть и курса рубля, но в цене нефтепродуктов на зарубежном рынке также учтен размер так называемого крэк-спреда, то есть разница между ценой на нефть и ценой на нефтепродукты.

          Средний крэк-спред на АИ-92 в Северо-Западной Европе (основном рынке сбыта для России) за последние три года составлял 12 долларов на баррель (настолько нефтепродукты были дороже нефти в пересчете на баррели), в августе 2018 года – 16 долларов на баррель, а в данный момент всего пять долларов.

          Около месяца назад темпы роста цен на бензин на мировом рынке стали серьезно отставать от темпов роста цен на нефть, сообщил аналитик Reuters Максим Назаров. По его мнению, это произошло из-за роста спроса на другие нефтепродукты – дизель и мазут.

          Компаниям выгодно сохранять переработку на высоком уровне: чтобы выпускать дизель и мазут, им требуется и производить больше бензина, хотя спрос на него не растет. Из-за избытка предложения цена на бензин падает уже месяц, потому сокращается и крэк-спред.

          Высокие значения крэк-спредов в летом были связаны в первую очередь с сезонным ростом спроса в США, так как в мировом потреблении бензина эта страна занимает около 35% (360 млн тонн в год), отмечает Былкин.

          Снижение цен на бензин относительно цен на сырье в осенне-зимний период также характерное явление для США, однако в 2018 году оно началось раньше и оказалось более сильным, чем обычно.

          На падение неибэка повлиял также пересмотр экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (считаются от размера пошлины на нефть), которые с 1 ноября на фоне высоких цен на нефть выросли на 11%, заключает Назаров.

          Ожидается, что ситуация с низкими ценами на бензин за рубежом продлится недолго, так как заводы не смогут работать при таких низких крэк-спредах.

          По мнению Назарова, через одну-две недели уже при формировании плана на декабрь нефтяники могут скорректировать производство бензина, что приведет к восстановлению баланса.

          Это означает, что при сохранении текущих цен на нефть и курса рубля (71 доллар за баррель Brent и 67,5 рублей за доллар) на внутреннем рынке вновь появится дисконт.

          Напряженность на российском топливном рынке спадает лишь при соотношении нефти 60 долларов за баррель и курсе 61 рубль за доллар или укреплении рубля примерно до 53 рублей за доллар при нынешних ценах на нефть – в этом случае будет достигнут паритет с нетбэком, оценивал ранее директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.

          Ранее сообщалось, что нефтекомпании нашли способ скрыто повышать розничные цены на бензин.


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