Генсек НАТО снял с альянса ответственность за операцию в Ливии

Операция в Ливии была инициирована не НАТО, а несколькими европейскими странами, которые после поняли, что нуждаются в помощи альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Столтенберг на конференции в Берлине заявил, что «иногда европейские союзники должны быть способны делать что-то без США»; операции с американцами «просто большие», «и часто есть необходимость в них», передает РИА «Новости».

«Я хорошо помню, например, операцию в Ливии, потому что я был тогда премьером Норвегии, и Норвегия присоединилась», – добавил он.

По словам генсека НАТО, «ливийская операция изначально не была операцией НАТО, это была инициированная Европой операция, не Германией, а больше Францией и Великобританией».

Так, во время обсуждения ситуации по Ливии в Париже, «НАТО за столом не было», однако позже страны-инициаторы поняли, что нуждаются в помощи альянса и США, «в их командных структурах и возможностях».

«Если говорят о стратегической автономии, не ясно, что именно это значит, но это звучит, как будто речь идет о том, чтобы делать одним большие стратегические вещи. Я не думаю, что это разумно», – заключил Столтенберг.

В феврале 2011 года в Бенгази на востоке Ливии началось массовое вооруженное сопротивление войскам Муаммара Каддафи.

17 марта 2011 года Совбез ООН принял резолюцию по Ливии № 1973, которой ввел над страной бесполетную зону с целью остановить бомбардировки восставших городов авиацией, подчиненной Каддафи.

31 октября было объявлено об окончании операции в Ливии, а также отменена бесполетная зона. Инициатором решения стала Россия.

Летом 2018 года Ливия обвинила НАТО в использовании боеприпасов с обедненным ураном во время операции 2011 года.

Отметим, что альянс уже использовал боеприпасы с обедненным ураном во время бомбардировок Югославии, после чего появились заявления о радиоактивном заражении местности, повлекшем гибель людей.