Британия призвала срочно реформировать ВТО

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала в срочном порядке начать «амбициозный» проект реформирования Всемирной торговой организации.

Она призвала тщательным образом проанализировать, какие правила и принципы соблюдаются, а какие нуждаются в доработке. Кроме того, по ее словам, необходимо усилить транспарентность деятельности ВТО, передает РИА «Новости».

Организация, продолжила Мэй, должна соответствовать реалиям современного мира, в частности, должна учитывать интересы интернет-торговли и услуг. По ее словам, Amazon и Alibaba изменили модель покупательского поведения, а ВТО вот уже два десятка лет «испытывает трудности с тем, чтобы ликвидировать барьеры для торговли в интернете».

В сентябре глава ВТО Роберто Азеведо предрек «катастрофу» в случае исчезновения организации.