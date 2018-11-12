Представители США посетили встречу по Афганистану в Москве, несмотря на спекуляции

Представители США приняли участие во встрече московского формата по Афганистану, несмотря на спекуляции, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Кресло не пустовало, был политический советник посольства США. В последний момент они объявили, что будут участвовать», – заявил Кабулов, передает РИА «Новости».

Он добавил, что афганское правительство требовало провести прямые переговоры с движением «Талибан» (запрещено в РФ) на полях московского формата консультаций, однако талибы отказались. «Руководство талибов категорически отказывается говорить с нынешним правительством Афганистана, которое считает марионеточным, поставленным в Кабуле у власти американцами», – заявил он, передает ТАСС.

«Таким образом, нам не удалось их убедить все-таки сесть и начать хотя бы предварительный этап установочных переговоров, о чем мы сообщили афганской стороне», – добавил Кабулов.

По его словам, движение «Талибан» заявило, что готово к разговору с официальным Кабулом только после согласования с США графика вывода иностранных войск из Афганистана.

В то же время он отметил, что Россия не возражает против участия движения «Талибан» в политическом процессе в Афганистане.

Кабулов заметил, что прошедшую встречу московского формата по Афганистану можно считать прорывом, поскольку впервые на ней присутствовали талибы – это первый шаг к дальнейшим полноформатным мирным переговорам.

«Я стараюсь избегать таких слов как прорыв или «ice breaking», но это действительно уникальная встреча, потому что впервые в таком широком международном формате официально присутствовала делегация движения талибов. Мы изначально не ставили задачу, чтобы на этой встрече начались прямые переговоры, но сам факт, что впервые представители противоборствующих в Афганистане сторон оказались в одном зале и были готовы говорить друг с другом – это пусть и скромный, но первый шаг в направлении дальнейших полноформатных мирных переговоров», – сказал Кабулов.

Встреча по Афганистану прошла 9 ноября в закрытом формате в Москве. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны. В Кабуле выразили надежду, что результатом встречи в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением «Талибан».