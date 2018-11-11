Путин и Трамп пока не смогли пообщаться в Париже

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу еще не удалось пообщаться лично на торжественном приеме во Франции.

«Пока нет», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Путин и Трамп присутствуют на приеме, организованном от имени президента Франции в честь гостей, приглашенных на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны.

Ранее стало известно, что Путина и Трампа посадили рядом за рабочим завтраком в Париже. Сообщалось, что лидеры смогут пообщаться в неформальной обстановке. Ожидалось, что Путин и Трамп кратко обсудят вопрос договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого Белый дом решил выйти.