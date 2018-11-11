Меркель обвинили в срыве планов Украины по вступлению в НАТО

Украинский генерал, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель срывает планы Киева по вступлению в НАТО.

Он заявил, что в отношении Киева есть проблемы с использованием механизма коллективной безопасности. Романенко добавил, что у Украины были бы большие перспективы по членству в НАТО, если бы не политика Ангелы Меркель, передает РИА «Новости».

«У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и сделали все, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению», – сказал Романенко.

На прошлой неделе депутат Верховной рады Юрий Чижмарь также обвинил Ангелу Меркель в потере Украиной Крыма. Он тоже ссылался на решения Меркель по предоставлению Украине Плана действий по членству в НАТО в 2008 году.