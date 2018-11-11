В Минводах начата проверка видео жестокого избиения школьницы

ГУ МВД России по Ставропольскому краю начало проверку по размещенному в Сети видео, на котором подростки жестоко избивают школьницу в парке города Минеральные воды, сообщили в пресс-службе ведомства.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее в Сети появилось видео, на котором пять девочек и один мальчик 13-14 лет жестоко избивают сверстницу в одном из парков Минеральных вод. Девочку били по лицу, повалили на землю, били ногами в живот, по почкам, вырывали волосы. В избиении участвовали в основном девочки, мальчик наблюдал со стороны. В какой-то момент жертва вырвалась и убежала, сообщает «Говорун26».

Утверждается, что все имена жестокого группового нападения и избиения девочки известны.