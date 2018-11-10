Туск объявил «флиртующих» с Россией политиков евроскептиками

Глава Евросовета Дональд Туск провел параллель между европейскими политиками, «флиртующими» с Россией, поддерживающими Brexit и действия Белого дома, а также евроскептиками, которые считают, что у ЕС нет будущего.

«Я не вижу никакого совпадения в том, что практически во всей Европе (...) все те, кто испытывает энтузиазм в связи с выходом Великобритании из ЕС, кто более или менее в восторге от дальнейших шагов Вашингтона к изоляционизму, те, кто с возрастающей интенсивностью флиртует с Владимиром Путиным, пытаются убедить нас, что ЕC не имеет будущего», – заявил Туск.

По словам главы Евросовета, «тот, кто выступает против сильной позиции Польши в объединенной Европе, на самом деле выступает против независимости Польши», передает РИА «Новости».

Туск считает, что поддержка «национализма в Европе» неизбежно приведет «к абсолютно фундаментальной угрозе» польской независимости.

Ранее Туск заявил об «очень серьезной угрозе» выхода Польши из ЕС.