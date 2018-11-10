Героя России генерала-полковника Журавлева назначили командующим войсками ЗВО

Указом президента России Владимира Путина командующим войсками Западного военного округа (ЗВО) назначен Герой России генерал-полковник Александр Журавлев.

Об этом сообщает пресс-служба военного округа, передает ТАСС.

Журавлев родился в 1965 году в поселке Голышманово Тюменской области. В 1986 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 1996 году – Военную академию бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Малиновского, в 2008 году – Военную академию Генерального штаба ВС России.

В декабре 2013 года он был назначен на должность заместителя командующего войсками Центрального военного округа. В мае 2015 года стал начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Южного военного округа.

Командовал группировкой Вооруженных сил России в Сирии.

В марте 2017 года назначен заместителем начальника Генерального штаба ВС России. С ноября 2017 года командовал войсками Восточного военного округа. Осенью 2018 года был назначен врио командующим Западного военного округа.