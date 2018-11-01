Германия и Франция обвинили Россию в атаке на беспилотник ОБСЕ

В совместном заявлении Германии и Франции утверждается, что Россия и ополченцы Донбасса несут ответственность за сбитый беспилотник СММ ОБСЕ в зоне конфликта на юго-востоке Украины.

Париж и Берлин ссылаются на «собранные данные». Действия России и ополченцев называют «явным нарушением», передает «Интерфакс».

Беспилотник ОБСЕ пропал в субботу во время сопровождения грузовых автомобилей на Украине возле границы с Россией.