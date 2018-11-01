В антиукраинские санкции «зашили» механизм защиты российских компаний

В постановлении по ответным мерам в отношении Украины заложена мера по временному изъятию юрлиц из санкционного списка в интересах российских компаний, сообщил представитель Минпромторга.

По его словам, Минпромторг обязан обеспечивать сбалансированность товарных рынков и предотвращать негативное влияние от введенных санкций на деятельность российских организаций. В рамках этих полномочий Минпромторг будет вести оперативный мониторинг и корректировать введенные ограничения, передает РИА «Новости».

«В соответствии с п. 4 постановления допускается выдача временных разрешений на проведение определенных операций в отношении отдельных юридических лиц, в отношении которых действуют санкционные ограничения. То есть по сути в постановление «зашит» механизм предоставления временных изъятий, если это будет необходимо для обеспечения интересов российских компаний», – сказал он.

По его словам, у Минпромторга при необходимости есть возможность использовать этот механизм, когда осуществление внешнеэкономической операции отвечает российским интересам.

В четверг глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. В список попали 322 человека и 68 компаний.