Верховный суд отказал в пересмотре дела умершего блогера Носика

Верховный суд России не станет рассматривать кассационную жалобу по приговору скончавшегося в 2017 году блогера Антона Носика и осужденному за размещение в соцсетях экстремистских материалов.

«В передаче кассационной жалобы адвоката Бадамшина на рассмотрение в судебном заседании отказано», – сказали в пресс-службе суда, передает «Интерфакс».

Адвокат блогера Сергей Бадамшин подавал жалобу в суд на приговор Носику из-за новых разъяснений «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», отмечает агентство.

Антона Носика признали виновным в деле об экстремизме в 2016 году. Сам блогер отказался признать виновность.

В 2017 году 51-летний Носик скончался от сердечного приступа.