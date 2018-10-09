Бельгия собралась перед выборами защититься от «иностранных пропагандистов»

Иностранные пропагандисты только и ждут, чтобы помешать демократическим дебатам в Бельгии, заявил вице-премьер федерального правительства Александр де Кроо.

Он рассказал, что Бельгия в преддверии выборов хочет создать фонд для поддержки проектов по защите в информационном пространстве. Речь, в частности, идет о выявлении «ложных новостей».

Ожидается, что фонд создадут в начале 2019 года. Выборы в парламент Бельгии пройдут в мае, передает РИА «Новости».

Фонд должен будет оказывать финансовую поддержку проектам по определению «объективных и надежных» показателей прозрачности источников, а также по раскрытию организаций, которые стоят за сетевыми публикациями.

К работе собираются привлечь технологические компании, медиакомпании, журналистов, университеты, НПО и отдельные стартапы.