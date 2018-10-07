Деталь с дыркой вернулась из космоса на Землю

Экипаж корабля «Союз МС-09», вернувшийся с МКС на Землю, привез пылевой фильтр с космического корабля, в котором ранее нашли отверстие; в нем собираются найти металлическую стружку, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Среди возвращенных кораблем «Союз МС-08» грузов наибольший интерес вызывает позиция номер 111. Это пылефильтр из корабля «Союз МС-09» и пробы мазков из отверстия и вокруг него», – передает его слова РИА «Новости».

В пыли попытаются найти следы алюминия, из которого сделан герметичный бытовой отсек и в котором обнаружили отверстие. В случае обнаружения следов алюминия станет ясно, что отверстие сделано уже в космосе.

Ранее в борту корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС, нашли просверленное отверстие. 1 октября комиссия по расследованию причин установила, что дыра была проделана преднамеренно.

При этом в РКК «Энергия» опровергли сообщения СМИ о новых повреждениях в корабле.