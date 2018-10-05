Эксперт: Коков позиционирует себя в качестве лоббиста интересов жителей КБР

«Вместо темы продвижения федеральных инициатив и проектов, новый лидер начал говорить о локальных нуждах, о тех вопросах, которые волнуют рядовых жителей региона. Это очень важный, серьезный шаг», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, комментируя первые шаги Казбека Кокова, нового лидера Кабардино-Балкарии.

«Казбек Коков сразу назвал определенные болевые точки республики, решение именно этих проблем сильно улучшит жизнь КБР. Те цели, которые Казбек Коков провозгласил, безусловно, очень актуальны для Кабардино-Балкарии. То, что Казбек Коков начал именно с этих вопросов, свидетельствует о том, что новый глава хорошо понимает, что беспокоит население», – сказал член ОП, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

«Это значит, что Казбек Коков хочет себя позиционировать в качестве не столько представителя федерального центра, сколько лоббиста интересов жителей Кабардино-Балкарии», – считает эксперт.

Григорьев отметил важность того факта, что Коков одновременно – представитель местной элиты и человек, имеющий опыт работы федерального уровня.

«На мой взгляд, Кабардино-Балкарии, конечно, важно продолжение традиций поведения руководителей. Лидеры республики должны уметь продвигать и лоббировать интересы Кабардино-Балкарии в высоких коридорах Москвы», – считает Григорьев.

Местные эксперты также считают происхождение Кокова очень значимым фактором, равно как и его опыт работы в Москве. «Тот факт, что Казбек Коков является уроженцем республики – это крайне значимо и важно. Конечно, большие связи в аппарате президента, опыт работы в управлении по внутренней политике администрации президента, конечно, ему тоже поможет», – сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой политологии и социологии КБГУ имени Бербекова Тимур Тенов.

Что касается обещаний Кокова о поддержке местного бизнеса, улучшения инвестиционного климата и создания социальных лифтов для молодежи, то, по мнению Тенова, они вполне выполнимы. «Думаю, что все возможно», – считает он.

Напомним, 26 сентября бывший глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков перешел на работу в Совбез России, а пост врио главы республики указом президента Владимира Путина был передан 45-летнему Казбеку Кокову - сыну первого президента республики Валерия Кокова, имеющему опыт работы как в регионе, так и в кремлевской администрации.

Говоря о том, какие задачи приоритетны для республики, в интервью ТАСС врио главы Кабардино-Балкарской республики (КБР) Казбек Коков ранее пообещал акцентировать свое внимание на развитии экономики, на тех направлениях, которых позволят создать новые рабочие места в республике. «Эти рабочие места должны высоко оплачиваться, чтобы стало возможным повысить качество жизни», – сказал он.

Глава республики намерен достичь этих целей за счет повышения инвестиционной привлекательности республики, за счет привлечения новых инвесторов.

«Сегодня уже есть много решений по созданию комфортной среды для развития бизнеса, предпринимательства, но развивается экономика очень стремительно. Поэтому мы должны максимально быстро изменять правовую систему, создавать ту институциональную среду, которая позволит бизнесу беспрепятственно развиваться», – заявил Коков.

При этом, многие молодые люди в КБР пока остаются невостребованными, не находят места в жизни в части социальной устроенности, посетовал глава республики.

«Поэтому мы будем разрабатывать и осуществлять такой комплекс мер, который будет направлен на создание благоприятных условий для самореализации молодежи, для их роста», – пообещал Коков.

«Будем создавать различные социальные лифты, чтобы ребята нашли место в обществе, чтобы они нашли себя. Это и создание рабочих мест, и проведение образовательных программ, участвуя в которых, молодые люди могут получить определенные навыки и компетенции. Необходимо применять успешный механизм федеральных кадровых конкурсов, которые позволят выявлять лучших управленцев, которые, проявив себя, смогут занять какую-то определенную должность», – добавил он, напомнив, что об этом же говорил президент России на недавней встрече с вновь избранными руководителями регионов.

«Могу сказать, что будем ускорять этот процесс, чтобы максимально быстро программы повышения управленческих компетенций, дополнительного образования работали и у нас в Кабардино-Балкарии», – заверил Коков.