В России снизилось производство водки и вина

В период с января по сентябрь 2018 года в России снизилось производство водки на 0,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года – до 55,59 млн декалитров, в сентябре объем производства упал на 6,7% – до 6,6 млн декалитров, сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей (НСЗПП).

Сообщается, что объем производства тихих вин за девять месяцев 2018 года снизился на 5,7% в годовом выражении – до 22,77 млн декалитров, игристых и шампанских вин – на 2,3%, до 7,14 млн декалитров, передает РИА «Новости».

В сентябре выпуск вин вырос на 1,1% – до 2,86 млн декалитров, шампанского – уменьшился на 11,9%, до 1,2 млн декалитров.

Производство коньяка по итогам указанного периода выросло на 2,1% – до 5,86 млн декалитров, однако в сентябре оно уменьшилось на 8,6%, до 680 тыс. декалитров.

Ранее в пятницу сообщалось, что Министерство финансов разработало проект приказа о повышении минимальной розничной цены на водку на 10 рублей – до 215 рублей с 205 рублей за пол-литра.