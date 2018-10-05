Один из летчиков разбившегося МиГ-29 попал в реанимацию

Летчик-испытатель Михаил Кондратенко при катапультировании из истребителя МиГ-29 получил перелом одного из позвонков, сообщают источники.

«У Кондратенко перелом одного из позвонков, по всей видимости, в результате перегрузок при катапультировании. Он находится на наблюдении в реанимации, но его жизни ничего не угрожает», – сказал источник в медицинских кругах, передает ТАСС.

По его словам, решается вопрос о необходимости перевода пилота на лечение в одну из столичных больниц.

Собеседник добавил, что второй летчик-испытатель Александр Крутов после обследования «был отпущен домой».

Источник в авиаотрасли сообщил, что пилоты катапультировались, когда истребитель находился на высоте 400-500 метров.

Истребитель МиГ-29 Летно-исследовательского института им. Громова в пятницу потерпел крушение в Московской области. Перед этим летчики увели самолет в безлюдное место. Вероятной причиной крушения МиГ-29 в Московской области мог стать пожар.