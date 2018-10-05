Авиабилеты в Европу рекордно подешевели

Стоимость авиабилетов в Европу упала на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным анализа динамики цен на новогодние праздники, цена на билеты снизилась почти на половину по сравнению с 2017 годом, передает РИА «Новости» со ссылкой на OZON.travel.

С 20 декабря по 7 января в Испанию можно улететь всего за 15 тыс. рублей на лоукостере и за 21 тыс. 500 на других перевозчиках. Минимальная цена билета в Италию начинается от 20 тыс. рублей, в Лиссабон – 26 тыс., а в Берлин – 11 тыс. 800 рублей.

В сентябре стало известно, что россияне стали реже бронировать туры в Израиль после обострения отношений с Россией, связанного с гибелью Ил-20.

В августе порядка 1,5 тыс. отдыхающих россиян не могли воспользоваться оплаченными билетами на самолет и застряли в Болгарии.