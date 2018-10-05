Минск выразил надежду на получение госкредита от России

Белоруссия рассчитывает на предоставление Москвой государственного кредита на рефинансирование внешнего долга в 2019 году, сообщил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

«Все будет хорошо. У нас есть понимание с правительством Российской Федерации о предоставлении кредита в 2019 году. Сейчас обсуждается сумма этого кредита», – отметил он, передает ТАСС.

Румас также отметил, что средства от так называемого механизма «перетаможки» российской нефти, согласованного в 2017 году Минском и Москвой, продолжать поступать в белорусский бюджет в 2018-2019 годах.