Полиция нашла подозреваемого в поджоге Ганиной Ямы

Подозреваемый в поджоге храма в монастыре святых Царственных Страстотерпцев в Ганиной Яме задержан, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Утром в пятницу в отдел полиции № 15 УМВД по Екатеринбургу пришел мужчина 1998 года рождения и заявил о пропаже личных документов, сообщает Ura.ru.

Полицейские, между тем, заподозрили его в поджоге и задержали.

«В ходе допроса он пояснил, что не только поджег храм, но и похитил деньги из ящика для пожертвований, взломав его, когда убегал с места ЧП. Мотив его дикого поступка сейчас устанавливают оперуполномоченные уголовного розыска», – сообщил Горелых.

По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Сейчас полиция устанавливает сумму ущерба, причиненного храму.

В четверг в монастыре святых Царственных Страстотерпцев в Ганиной Яме произошел пожар, охвативший 70 кв. м, никто не пострадал.