Экс-президент Южной Кореи получил реальный срок

В Южной Корее экс-президента Ли Мен Бака к приговорили 15 годам тюрьмы.

Суд приговорил бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака к 15 годам тюрьмы за коррупцию и злоупотребление властью, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап.

Ли Мен Бак возглавил страну в 2008 году, победив на выборах в качестве кандидата от консервативной оппозиции и набрав 48,7% голосов.

Экс-президента обвинили в коррупции в начале 2018 года. Он стал пятым по счету лидером Южной Кореи, оказавшимся фигурантом уголовного дела.