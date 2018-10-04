Россия отвергла обвинения США в «дестабилизации» Ближнего Востока

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что поставка комплексов С-300 Сирии поможет стабилизировать ситуацию в регионе.

«Для целей надежного обеспечения безопасности в этом районе Сирии развертывание соответствующих средств противовоздушной обороны носит недестабилизирующий характер. Как раз наоборот: играет исключительно стабилизирующую, нормализирующую роль», – сказал Рябков, передает ТАСС.

По его словам, Россия едина в оценке поставок С-300 с Сирией. «Именно так мы будем анализировать подходы тех, кто имеет противоположные взгляды. В данном случае США не способствуют успокоению и решению задач в сфере безопасности», – отметил замминистра.

По его словам, иногда создается впечатление, что для США «любое действие России, где бы оно ни осуществлялось, какой бы ни носило характер, кажется дестабилизирующим».

«Это последствия паранойи, охватившей вашингтонский эстеблишмент. К сожалению, высокопоставленные должностные лица администрации и многие ответственные политики в США абсолютно забывают азы межгосударственного общения, пренебрегают тем, что еще не так давно казалось незыблемыми нормами», – подчеркнул Рябков.

Он также отметил, что в случае с Сирией действует право каждого суверенного государства предпринимать меры по обеспечению собственной безопасности. «Сирия обладает всем объемом прав в этой сфере, как и любое другое государство, включая США», – заключил замглавы МИДа.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что поставки С-300 в Сирию могут привести к дестабилизации на Ближнем Востоке. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ранее заявлял, что планы России поставить в Сирию комплексы С-300 станут «значительной эскалацией» ситуации со стороны Москвы.

В среду Минобороны России обнародовало видеозапись передачи комплексов С-300 сирийской стороне. Накануне Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о поставках комплекса С-300 в САР.