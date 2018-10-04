Россия отвергла обвинения США в «дестабилизации» Ближнего Востока

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Почему история Ту-154 столь важна для российского авиастроения

Первый полет Ту-154 совершил 3 октября 1968 года. Самолет пилотировал экипаж летчика-испытателя Юрия СуховаФото: пресс-служба ПАО "Туполев"
Ровно 50 лет назад (3 октября 1968 года) совершил свой первый полет Ту-154, самолет, которому было суждено стать самым массовым в своем классе среднемагистральных машин. Что заставило Хрущева инициировать его создание? Что в Ту-154 так понравилось компании Boeing, что она приобрела советскую технологию для себя? И какое отношение пассажирский лайнер имеет к освоению космоса? Подробности...
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Как прибалтийская элита укрепляла СССР

Борис Пуго был далеко не единственным выходцем из Прибалтики, кто до конца сохранил верность СССР и идеалам коммунизмаФото: Соболев Валентин/Фотохроника ТАСС
Считается, что события в прибалтийских республиках стали одним из важнейших спусковых крючков, запустивших процесс развала СССР. Современные политики независимых прибалтийских стран имеют репутацию наиболее антироссийски настроенных. Однако было время, когда представители элиты Латвии, Литвы и Эстонии отчаянно сражались за Россию и за советскую власть. Кто были эти люди? Подробности...
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Годовщину запуска первого спутника космическая отрасль встречает в разобранном состоянии

Первый спутник собирали в крайне непривычных для советской производственной культуры условияхФото: Фотохроника ТАСС
День начала космической эры – 4 октября – российская космонавтика отмечает со шлейфом накопившихся проблем. Это и отверстие в обшивке «Союза», и пустоты в железобетонных конструкциях космодрома Восточный (подрядчик должен их устранить до 5 октября). Это и обострившиеся отношения двух главных космических держав, соперничество которых началось 60 лет назад. Подробности...
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Политический скандал показал, чем судебная система России лучше американской

Скандал вокруг судьи Кавано (на фото он плачет во время слушаний в Сенате США) обнажил большие проблемы американской судебной системыФото: MICHAEL REYNOLDS/Zuma/ТАСС
«Это очень страшная ситуация». Такими словами Дональд Трамп описал свои впечатления по поводу главного политического скандала, сотрясающего Соединенные Штаты последние несколько недель. Кандидат на пост члена Верховного суда страны обвинен в сексуальных домогательствах, происходивших 35 лет назад. И сама эта история обнажила две важнейших проблемы судебной системы США. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Интеллигенция плещет в ладоши – «раздавите гадину!»

Андрей Бабицкий, журналист
В мгновение ока площадь заполняется мертвыми телами, ранеными, хрипящими от боли людьми. Меня накрывает чувство отчаяния. Я не понимаю, как такое возможно – демократическая власть устраивает кровавое побоище в главном городе России. Подробности...
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Украинская автокефалия – это смерч

Дмитрий Ольшанский, публицист
Любая «автокефалия», любая «евроинтеграция», любое вообще антирусское действие имеет в своем основании единственное условие успеха – что медведь не проснется, что Россия ничем не ответит. В этот раз, я подозреваю, так не получится. Подробности...
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Почему мир разлюбил голливудские фильмы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
О том, что было первым – снижение зрительского интереса или падение качества голливудской продукции, можно спорить долго. Факты в том, что происходящее – реальность, а не фантазии дилетантов. И в том, что во всём опять обвинили русских. Подробности...
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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

      Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высоту
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

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        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Россия отвергла обвинения США в «дестабилизации» Ближнего Востока

          4 октября 2018, 20:38

          Текст: Алексей Ласнов

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          Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что поставка комплексов С-300 Сирии поможет стабилизировать ситуацию в регионе.

          «Для целей надежного обеспечения безопасности в этом районе Сирии развертывание соответствующих средств противовоздушной обороны носит недестабилизирующий характер. Как раз наоборот: играет исключительно стабилизирующую, нормализирующую роль», – сказал Рябков, передает ТАСС.

          По его словам, Россия едина в оценке поставок С-300 с Сирией. «Именно так мы будем анализировать подходы тех, кто имеет противоположные взгляды. В данном случае США не способствуют успокоению и решению задач в сфере безопасности», – отметил замминистра.

          По его словам, иногда создается впечатление, что для США «любое действие России, где бы оно ни осуществлялось, какой бы ни носило характер, кажется дестабилизирующим».

          «Это последствия паранойи, охватившей вашингтонский эстеблишмент. К сожалению, высокопоставленные должностные лица администрации и многие ответственные политики в США абсолютно забывают азы межгосударственного общения, пренебрегают тем, что еще не так давно казалось незыблемыми нормами», – подчеркнул Рябков.

          Он также отметил, что в случае с Сирией действует право каждого суверенного государства предпринимать меры по обеспечению собственной безопасности. «Сирия обладает всем объемом прав в этой сфере, как и любое другое государство, включая США», – заключил замглавы МИДа.

          Госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что поставки С-300 в Сирию могут привести к дестабилизации на Ближнем Востоке. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ранее заявлял, что планы России поставить в Сирию комплексы С-300 станут «значительной эскалацией» ситуации со стороны Москвы.

          В среду Минобороны России обнародовало видеозапись передачи комплексов С-300 сирийской стороне. Накануне Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о поставках комплекса С-300 в САР.


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