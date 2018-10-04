Посол в Лондоне отреагировал на антироссийские обвинения Запада

Посол России в Лондоне Александр Яковенко в интервью RT прокомментировал заявления властей нескольких стран о деятельности сотрудников ГРУ за границей.

«Происходит кампания по дискредитации России, это неприемлемо. Если вы хотите что-то обсудить, то следует делать это сообща. Но они не хотят это обсуждать, и это доказывает, что за подобными обвинениями Великобритании ничего не стоит», – сказал Яковенко, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг Нидерланды выслали четверых россиян, который якобы пытались совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия. После этого минюст США обвинил семерых российских «офицеров ГРУ» в кибератаках на целый ряд международных и американских организаций: от ОЗХО до ФИФА.

Премьер-министры Великобритания и Нидерландов Тереза Мэй и Марк Рютте назвали неприемлемой деятельность Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС России в киберпространстве.