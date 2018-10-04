Захарова позвала журналистов в дом Киселева в Коктебеле

Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что следующий брифинг состоится в доме гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в крымском Коктебеле.

«Наш следующий брифинг состоится не в Москве и не в четверг, он пройдет в среду, 10 октября, в 15.00 в поселке городского типа Коктебель по адресу: улица Айвазовского, дом 19а, в доме журналиста, но не просто журналиста, а именно Дмитрия Киселева», – передает слова Захаровой ТАСС.

Она добавила, что всегда хотела побывать в Коктебеле.

Объясняя, почему брифинг будет проводиться именно там, она напомнила, что« СМИ по какой-то причине уделили его дому немало внимания».

«Он был назван секретным, пошли какие-то расследования, хотя, как оказалось, дом был заявлен во многих журналах и даже были видеорепортажи чуть ли не семь-восемь лет назад», – отметила официальный представитель МИД.

Он призвала обратить особенное внимание на этот брифинг тех журналистов, которые писали на эту тему больше всего.

«Вы не хотели бы воспользоваться этой возможностью и приехать в этот дом, совместить приятное с еще более приятным: посетить наш брифинг и ознакомиться с тем, что вы описывали в своих материалах?» – сказала Захарова.

С предложением провести брифинг в Коктебеле на «секретной даче» Киселева Захарова выступила во вторник.

Ранее корреспондент «Город 24» Владимир Мазурин написал материал «Чародеи оползневого склона», в котором было сказано о недвижимости Киселева в Коктебеле. После этого журналист заявил, что якобы весь тираж издания заставили выкупить главного редактора. Однако сведения не подтвердились, а Киселев обвинил его в мошенничестве.