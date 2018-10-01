Захарова предложила провести брифинг МИД на «секретной даче» Киселева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила провести брифинг в Крыму на «тайной даче» журналиста Дмитрия Киселева.

«На днях подумала, что давно не проводили мы брифингов в Крыму, и где бы это лучше сделать. В Симферополе были, в Севастополе были, в Ялте были, в Керчи были, в Артеке были. И тут вдруг натыкаюсь на разоблачение «тайной дачи» Дмитрия Киселева в Коктебеле. А, может, там-то и устроить выездной брифинг – прямо в «секретных хоромах»? Как вам идея? Раскулачим Дмитрия Киселева на wi-if и классный вид? Тем более темой очень заинтересовались американские пропагандисты через свои русскоязычные ресурсы. И их позовем. Пусть хоть раз увидят то, о чем пишут», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

В шутку она упрекнула Киселева в том, что он плохо скрывает недвижимость.

«Решила поискать хоть что-нибудь про «секретную дачу», и – о, чудо! – нашла немало статей, интервью и видео владельца на фоне интерьеров в открытом доступе. Плохо, Дмитрий Константинович, вы недвижимость-то прятали», – пошутила дипломат.

Киселев ответил оперативно. «Добро пожаловать!», – передает РИА «Новости» его слова.

Напомним, ранее корреспондент «Город 24» Владимир Мазурин написал материал «Чародеи оползневого склона», в котором было сказано о недвижимости Киселева. Позже журналист, работавший на стройке, заявил, что главного редактора издания якобы заставили скупить весь тираж за собственные деньги и уволили, но информация не подтвердилась, а Киселев обвинил его в мошенничестве.