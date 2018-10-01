Скандал с виллой Киселева оказался преувеличен

Владелец газеты «Город 24» Максим Онищенко заявил, что тираж издания с опубликованной статьей о вилле журналиста Дмитрия Киселева, изымался из-за некорректной рекламы, а главный редактор Елена Войтова осталась на своей должности.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Онищенко уточнил, что сообщения СМИ об увольнении Войтовой были ложными.

Ранее об увольнении Войтовой сообщил Владимир Мазурин, написавший материал «Чародеи оползневого склона», в котором было сказано о недвижимости Киселева. Мазурин сообщил, что Войтову заставили выкупить тираж за свой счет весь тираж печатного издания после звонка из Москвы.

Дмитрий Киселев после прочтения новостей о якобы увольнении главного редактора газеты «Город 24», позвонил Онищенко и попросил не увольнять Войтову, на что владелец издания подчеркнул, что ее никто не увольнял.

«Мы говорили (с Киселевым) по телефону. Оказалось, я знаком с архитектором коктебельского проекта», – сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко в своем Telegram-канале Расстрига.

Он нелестно отозвался об авторе статьи «поэтому с изумлением слежу за обвинениями чудаковатого проходимца», – добавил Доренко, имея ввиду Мазурина.

Вилла Дмитрия Киселева в Коктебеле pic.twitter.com/OtIH2mh9i5 — Наталия Кузнецова. (@Xgw2hON3xQc8s4t) 1 октября 2018 г.

Статья «Чародеи оползневого склона» вышла 23 сентября, фамилия Киселева в ней не упоминается, но Мазурин, как один из рабочих-реконструкторов виллы в Коктебеле оценил стоимость недвижимости в 200 миллионов рублей. Позже некоторые СМИ предположили, что вилла принадлежит журналисту Дмитрию Киселеву. Сам телеведущий опроверг эти данные, обвинив Мазурина в вымогательстве.