Пентагон счел передачу Сирии С-300 «безответственной»

Военное ведомство США прокомментировало передачу Россией ЗРК С-300 Сирии.

В заявлении Пентагона сказано, что поставка С-300 Сирии – «это, честно говоря, безответственно». США считают, что действия России «направлены на предоставление дальнейшего прикрытия низким действиям ее партнеров – Ирана и Сирии», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.