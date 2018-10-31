От Трампа потребовали прекратить переговоры с Саудовской Аравией по атому

Глава американского государства Дональд Трамп должен прекратить переговоры с Саудовской Аравией по вопросу строительства АЭС, заявила группа сенаторов США.

Письмо Трампу направили Марко Рубио, Кори Гарднер, Рэнд Пол, Дин Хеллер и Тодд Янг. Они призвали прекратить «на обозримую перспективу любые переговоры об американо-саудовском соглашении в области мирного использования атома». Соглашение Вашингтона и Эр-Рияда, о котором идет речь, должно позволить компаниям из США участвовать в строительстве АЭС в Саудовской Аравии.

Сенаторы заявили, что сомневаются в «транспарентности, степени ответственности и суждений» саудовских властей. Такое отношение вызвано убийством журналиста Джамаля Хашогджи и «определенными действиями» Саудовской Аравии в Йемене и Ливане, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Сенаторы намерены заблокировать в Конгрессе любые соглашения с Эр-Риядом, если Трамп их не послушается.

Напомним, Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве в Стамбуле.

В прокуратуре Стамбула сообщили, что тело Хашогджи было расчленено и уничтожено.