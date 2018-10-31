Болтон анонсировал короткую встречу Путина и Трампа

Скорее всего, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября будет короткой, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Вероятно, она будет короткой», – передает слова Болтона РИА «Новости».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на встрече в Париже Путин и Трамп могут обсудить тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).