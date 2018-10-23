Популярность лимузина «Кортеж» превзошла самые смелые ожидания

Купить новый российский автомобиль класса «люкс» Aurus (гражданская версия президентского «Кортежа») нельзя будет ни в 2019, ни в 2020 году из-за большого числа заказов на машины, сообщил гендиректор и совладелец Sollers Вадим Швецов.

«Могу вам с гордостью сказать, что ни на 2019 год, ни на 2020 год уже возможности купить автомобиль Aurus нет, потому что мы переподписаны на два года вперед. Это говорит о том, что интерес к этому вызову – производству в России современных автомобилей люксового класса – высок», – передает слова Швецова РИА «Новости».

Между тем, в августе сообщалось, что производство автомобилей Aurus после 2021 года перенесут на новую площадку. Сейчас его производит ФГУП «НАМИ».

Предприятие показало седан и лимузин Aurus Senat на Московском автосалоне.

Впервые автомобиль «Кортеж» был продемонстрирован публике на инаугурации президента Владимира Путина.