Найден способ спасения почвы Крыма от последствий украинской блокады

Ученые Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского собираются восстанавливать загрязненную почву полуострова при помощи червей.

«В Крыму существует проблема засоления и заизвесткования почв сельскохозяйственного назначения. Их восстановление возможно с помощью полученной нами вытяжки из биогумуса – продукта переработки компоста навозными червями», – сказал сотрудник кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий Таврической академии КФУ Павел Калиновский.

Ученые считают, что благодаря такому способу можно будет решить и проблему химических загрязнений почв в районе территорий заводов, передает «Интерфакс».

Доцент кафедры экологии и зоологии Таврической академии КФУ Владимира Подопригора сказал, что все современные технологии требуют порядка 10 лет на приведение почвы в порядок, однако благодаря гумусу специалисты планируют справиться за несколько лет.

Напомним, засоление почв в Крыму, а также ухудшение качества воды вызвано тем, что Украина перекрыла Северо-Крымский канал, через который на полуостров поступала вода.