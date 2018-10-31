Зарегистрирован первый иск к «ВКонтакте» за разглашение личных данных

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление сотрудницы штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой к соцсети «ВКонтакте» о возмещении морального вреда в размере 100 тыс. рублей за разглашение личных данных пользователя правоохранительным органам, сообщил адвокат Дмитрий Герасимов, представляющий интересы активистки.

Герасимов сообщил, что в Смольнинский районный суд Петербурга было подано «исковое заявление к социальной сети «ВКонтакте» о возмещении 100 тыс. рублей морального вреда за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам», передает ТАСС.

Адвокат добавил, что его доверитель «требует признать действия «ВКонтакте» незаконными.

Подобного рода иск впервые подан на соцсеть «ВКонтакте».

По словам Герасимова, 18 января 2018 года заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Башкирии с помощью запроса по электронной почте потребовал у администрации соцсети раскрыть информацию о Чанышевой.

Правоохранителя интересовали «время, дата создания страницы, личные данные при регистрации, а также IP-адреса как Чанышевой, так и других администраторов страницы «Команда Навального – Уфа».

30 января «ВКонтакте» предоставила все необходимые сведения.

В суде подтвердили регистрацию иска, уточнив, что процессуальное решение по заявлению пока не принято.

В пресс-службе соцсети заявили, что «на данный момент не получали никаких уведомлений по данному иску».

«Вопрос требует изучения с нашей стороны. Еще раз обращаем внимание на то, что взаимодействие с правоохранительными органами мы выстраиваем исключительно в рамках законодательства – подробная информация об этом доступна в разделе «Защита данных «ВКонтакте». При этом мы считаем необходимым совершенствовать законодательство», – отмечается в сообщении пресс-службы.Герасимов сообщил, что в Смольнинский районный суд Петербурга было подано «исковое заявление к социальной сети «ВКонтакте» о возмещении 100 тыс. рублей морального вреда за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам», передает ТАСС.