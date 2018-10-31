Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 6 копеек – до 65,62 рубля, курс евро поднялся на 2 копейки, составив 74,42 рубля.

Стоимость нефти выросла до 76,6 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».