В Москве на уроке физкультуры умер 14-летний кадет

14-летний ученик московской кадетской школы-интерната вышел на улицу для занятий физкультурой, почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался, сообщает ГСУ СК по Москве.

«Учитель оказал первую помощь и незамедлительно вызвал скорую», – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Замруководителя московского департамента образования Игорь Павлов сообщил, что происшествие случилось в 7.15 утра в кадетской школе-интернате №11, передает ТАСС.

Скорая помощь, по словам Павлова, прибыла в 7.21. «Медиками были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. За жизнь ребенка в течение часа боролись три бригады врачей, включая реанимационную помощь, однако, к сожалению, спасти его не удалось, и в 8.17 медики констатировали смерть», – добавил чиновник.

На текущий момент следователи проводят доследственную проверку по факту смерти ребенка, проводят опросы одноклассников и сотрудников лицея.