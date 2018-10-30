Поврежденный «Адмирал Кузнецов» мог быть не застрахован

Поврежденный при ремонте авианосец «Адмирал Кузнецов», вероятно, был не застрахован, сообщил президент Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин.

Галушин заявил, что «на 100% неизвестно», однако уверенность об отсутствии страхования есть – «это военный корабль, санкционный риск, а в РНПК его нет», передает ТАСС.

По закону страховщики передают в РНПК не меньше 10% от всех рисков, отдаваемых в перестрахование.

Санкционные риски РНПК обязана принять в доле не менее 10%.

Тем временем источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что операция по подъему затонувшего плавдока, «с учетом его больших габаритов и водоизмещения», будет «очень сложной» и займет не меньше полугода.

«Многое зависит от того, в каком положении он (плавдок) находится – стоит ли он на прямом киле или лежит на боку. Поскольку при затоплении плавдока образовался его крен, то он, скорее всего, лежит на боку, что, конечно, затруднит операцию», – отметил источник.

По его словам, с учетом опыта подъема атомной подлодки «Курск», «операция по подъему может затянуться и на год».

Указывается, что на севере есть похожий на затонувший ПД-50 док – ПД-1 в Северодвинске.

Он способен принимать для ремонта крупные надводные корабли первого ранга, такие как «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий».

Ранее стало известно об альтернативе затонувшему плавдоку «Адмирала Кузнецова».