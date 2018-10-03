Путин попросил не вмешивать его в американские «дрязги»

Президент России Владимир Путин попросил не вмешивать его во внутриполитические дрязги в США, чтобы его не обвинили во вмешательстве.

«Не втягивайте меня, пожалуйста, во внутриполитические процессы и дрязги в США. Вы сами там разберитесь, а то опять скажут, что мы вмешиваемся во внутриполитическую жизнь Соединенных Штатов», – передает его слова РИА «Новости».

Он также отметил, что США сами подрывают доверие к доллару, передает ТАСС.

«Мне кажется, что наши американские партнеры допускают колоссальную стратегическую ошибку – подрывают доверие к доллару как к универсальной, по сути единственной на сегодняшний день резервной валюте, подрывают веру в нее как в универсальный инструмент», – сказал Путин.

Он добавил, что США пилят сук, на котором сидят. Ситуацию он назвал «удивительной», но в то же время видит в этой «типичную ошибку любой империи».

«Люди думают, что ничего не произойдет, все так мощно, так сильно, все так устойчиво, что никаких негативных последствий не будет. Ан нет – они наступают рано или поздно», – подытожил президент.

Путин ранее неоднократно отвергал обвинения во «вмешательстве» России в американские выборы.