Названы зарплаты российских наемников ИГ

В Сети обратили внимание на решение Дербентского городского суда по уехавшей жить в «Исламское государство*» жительнице Дагестана россиянке, в котором называются суммы заработка наемников в террористической организации; выяснилось, что семье в месяц выделялось всего 50 долларов.

Суд над Русалиной Лермановной Шабановой состоялся еще 8 февраля 2018 года. Ее судили по статье «участие в незаконном вооруженном формировании». В 2014 году она уехала в Стамбул, а оттуда – на территорию Сирии, в «Исламское государство*». На решение суда обратил внимание блогер, военный эксперт Денис Мокрушин.

В решении суда рассказывается в том числе о заработках иностранных наемников ИГ*.

«Шабанова Р.Л. проживала вместе со своим супругом, который принимал участие в боевых действиях против военнослужащих сирийской армии, готовила для него и для других приезжавших к ним домой членов НВФ (незаконного вооруженного формирования) еду, стирала их одежду и оказывала иные необходимые бытовые услуги. В связи с этим она и ее супруг получали от членов незаконных вооруженных формирований ежемесячное денежное пособие в сумме 50 долларов США (3 тыс. 283 рубля по нынешнему курсу доллара), а на содержание ребенка ежемесячно 35 долларов США (2 тыс. 298 рублей)» – говорится в решении суда.

Также приводятся показания свидетеля, который дал те же сведения.

«Ее семье из казны «халифата» выделялись денежные средства в сумме 50 долларов США, а мужу платили денежные средства в сумме 100 долларов США (6 тыс. 570 рублей), а также на содержание ребенка платили денежные средства в сумме 30 долларов США», – говорится в сообщении.

В 2016 году сообщалось, что в «Исламском государстве» резко сократились зарплаты наемников.

СМИ сообщали, что выплаты в ИГ отличаются в зависимости от семейного статуса боевиков и числа детей, так самая низкая зарплата у холостяков – называлась сумма в 72 доллара, причем 40 долларов шло в счет оплаты продуктов, а на руки боевику выдавали всего 32.

В целом зарплата не превышала 300 долларов.