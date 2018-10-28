Обучение ремонту вооружений перенесли в виртуальную реальность

Создан тренажер для обучения специалистов по ремонту вооружений, использующий технологию виртуальной реальности, сообщила корпорация «Проект-Техника».

В корпорации заявили, что смогли «перейти на качественно новый уровень обучения специалистов», передает РИА «Новости».

Новые тренажеры дают возможность воспроизвести обстановку, максимально близкую к реальной. В процессе обучения сотрудник «получает максимум практического опыта благодаря задействованию тактильной памяти».

«Проект-Техника» заявляет о «высокой степени детализации объекта ремонта – вооружения и военной техники».

Уточняется, что сперва создается сценарий, который позволяет «отработать наиболее сложные операции», а затем в дело вступают разработчики и графические дизайнеры, которые создают VR-сцену.