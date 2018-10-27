Картина Левитана пропала при продаже в Москве

Полиция проводит проверку по заявлению мужчины о пропаже картины Исаака Левитана «Последний снег».

Картина находилась у консультанта по продаже, который передал ее эксперту с целью получить помощь в реализации полотна, сообщает «Рен ТВ».

По договоренности между мужчинами, эксперт должен был вернуть картину не позднее 9 октября, если она не будет продана. Но этого не произошло: эксперт объяснил, что передал полотно третьему лицу, которое не возвращает его без объяснения причин.

Страховая стоимость полотна составляет 30 тыс. доллеров.

Напомним, в августе 2014 года из дома-музея художника Исаака Левитана в городе Плес произошла кража пяти картин - «Полустанок», «Розы», «Овраг с забором», «Речная заводь (Прудик)» и «Тихая речка».

В 2016 году воров поймали, а в мае 2017 года картины были возвращены в музей.