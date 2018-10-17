Морская часть «Турецкого потока» завершена на 95%

Строительство морской части газопровода «Турецкий поток» завершено на 95%, сообщает Газпром.

Суммарно по обеим ниткам уложено 1 тыс. 775 км труб. Построены «объекты берегового примыкания» у Анапы. В 2018 году планируется закончить пусконаладочные работы.

У турецкого поселка Кыйыкей строят приемный терминал, сообщается на сайте компании.

Кроме того, Газпром сообщил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» идет по графику. Сейчас укладывают трубы в исключительной экономической зоне Финляндии и в территориальных водах Германии.

Оба газопровода рассчитывают ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.