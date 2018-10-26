Сенатор США раскрыл информацию о поврежденных во время урагана F-22

Сенатор-республиканец Марко Рубио в письме главе ВВС Хизер Уилсон назвал число поврежденных истребителей F-22 Raptor во время урагана «Майкл».

По словам Рубио, на авиабазе Тиндалл во время шторма оставались 17 истребителей F-22 Raptor, сообщает Military.com. В письме к Уилсон, датированном 22 октября, также сказано, что всего в Тиндалле базировалось 55 истребителей F-22.

Рубио призвал Уилсон как можно скорее отремонтировать поврежденные самолеты. «Я прошу вас потратить время и усилия на предоставление дополнительного запроса на финансирование Конгрессу, чтобы как можно скорее восстановить и восстановить эти самолеты»,– написал Рубио в своем письме.

Журналисты Task and Purpose при этом отмечают, что должностные лица ВВС «неуклонно отказываются отвечать на запросы СМИ» по вопросам об истребителях на протяжении двух недель.

Ранее СМИ сообщали, что в середине октября из-за урагана «Майкл» на базе ВВС США Тиндалл в штате Флорида оказалось повреждено неопределенное количество самолетов, в том числе дорогостоящие стелс-истребители F-22 Raptor.