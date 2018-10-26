Компания Илона Маска собралась занять 500 млн долларов

Источники сообщают о планах компании Илона Маска SpaceX получить кредиты на 500 млн долларов.

Bloomberg сообщает о планах компании занять деньги «на рынке заемного финансирования». Переговоры с потенциальными инвесторами вела Goldman Sachs Group, передает РИА «Новости».

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Маск в попытке выдавить Россию с космического рынка устанавливает стоимость запусков своих ракет по цене от 40 млн до 60 млн долларов.