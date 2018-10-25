Кокорин надеялся, что трагедия в Керчи сгладит впечатление от скандала

Журналисты посетили в СИЗО футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина; последний в разговоре с корреспондентами признался, что надеялся, что скандал со спортсменами забудут после событий в керченском колледже.

«Столько событий в стране и в мире произошло за то время, что мы сидим. Керчь... Мы думали, о нас забудут, но нет, все равно нас обсуждают», – сказал Кокорин журналистам «МК».

Футболист рассказал, что не имеет никаких претензий к условиям содержания в СИЗО и доволен всем. В его камере есть телевизор и холодильник.

Журналисты нашли Павла Мамаева в тренажерном зале за занятиями спортом. «Занимаемся упорно, форму не теряем и стараемся тут не унывать», – сказал им футболист.

Мамаев также добавил, что признает свои ошибки. «Но это, увы, не отражается на мере пресечения, нас не отпускают. Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи? А нам дают понять, что так хочет общество», – заметил спортсмен.

Брат Кокорина Кирилл заявил, что осознал свое плохое поведение уже давно.

«Хочу, чтобы вы знали – мы же не на пустом месте набросились. Нас оскорбили!» – утверждает брат футболиста.

Мамаев и Кокорин напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Футболистам предъявили обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Начальник СИЗО Сергей Телятников сообщал, что оба спортсмена по очереди моют туалеты в изоляторе.