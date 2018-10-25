Путин поставил задачу СВР

Президент Владимир Путин поручил Службе внешней разведки (СВР) как можно более полно предоставлять информацию о глобальных вызовах.

«Ответственные задачи стоят перед сотрудниками Службы внешней разведки. Ваша информация о глобальных и региональных вызовах, о ситуации в горячих точках мира должна быть как можно более полной, достоверной и своевременной», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Заявление Путин сделал на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших (специальных) воинских званий и классных чинов.