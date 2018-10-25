В украинском порту от голода погибло стадо овец

Половина из 300 овец умерли от голода в порту «Ченоморск» Одесской области; фуру с животными больше двух недель не пускают в страну.

«Из-за каких-то формальностей овец на Украину не пустили. Животные гниют заживо, вокруг – вонь, мухи, черви. В любой момент может быть эпидемия», – заявили в порту, передает УНИАН.

По данным агентства, животные прибыли из Турции 12 октября. Владельцем груза является днепропетровское предприятие «Украниксар», занимающееся разведением коз и овец.

Директор предприятия Елена Савич пояснила, что изначально животных отправили в Турцию 6 октября. Получатель не пришел забрать груз, и фуру отправили обратно.

«Здесь ветеринары запретили въезд в Украину, заявив, что овцы могут быть потенциально опасными. Сказали, мол, только на утилизацию, однако даже для этого никаких документов не предоставляют», – добавила Савич.

Все 300 овец – молодые животные, среди которых были беременные самки. В украинском порту многие из них потеряли потомство.

Савич сказала, что в одиночку пытается выходить животных, кормить их и поить. Директор предприятия сообщила, что вынуждена жить в кабине скотовоза, так как больше ей негде находиться.

Ранее СМИ сообщали о неизвестном существе, убивающем овец в Тернопольской области Украины.