В Хабаровском крае предотвращен теракт

Сотрудники УФСБ Хабаровского края предотвратили теракт, планировавшийся на одном из социальных объектов Николаевска-на-Амуре, сообщил официальный представитель регионального ведомства.

Руководитель пресс-службы краевого УФСБ Денис Полянский подтвердил факт предотвращения теракта на территории одного из социальных объектов Николаевска-на-Амуре, однако не смог сообщить подробности инцидента из-за продолжающихся следственных мероприятий, передает ТАСС.

«Лицо, выражающее намерения совершения преступления террористического характера, арестовано», – сообщил Полянский.

По словам источника в правоохранительных структурах региона, по факту произошедшего возбуждены уголовные дела по целому ряду статей, в том числе о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств, приготовлению к совершению террористического акта, публичного оправдания терроризма и прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также приготовлению к участию в деятельности террористической организации.

Напомним, 9 октября глава ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета рассказал о предотвращенных с начала года терактах.