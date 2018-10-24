Подтверждена встреча представителей США и России по вопросу борьбы с терроризмом

Посол России в США Анатолий Антонов подтвердил проведение запланированной на декабрь встречи российских и американских представителей для того, чтобы обсудить вопросы борьбы с терроризмом.

«Предполагается уже в декабре реализовать одно из предложений (президента России) Владимира Путина на российско-американском саммите в Хельсинки о возобновлении диалога по борьбе с терроризмом на уровне заместителей внешнеполитических ведомств двух стран», – сказал Антонов во время выступления в институте Бенджамина Янга в Солт-Лейк-Сити.

Конкретной даты и место проведения встречи при этом российский посол не назвал, сообщает РИА «Новости».

Первоначально эта договоренность была достигнута на саммите России и США в Хельсинки. Во вторник советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон после встречи в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым заявил, что контртерроризм будет обсуждаться в декабре на уровне заместителей глав МИД и госдепартамента.

Также Антонов подтвердил проведение встреч российских и американских бизнес-сообществ в начале 2019 года, что аналогично сначала предлагалось на саммите в Хельсинки, а затем было подтверждено Болтоном.

«Предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию. Хочется надеяться, что первая встреча в рамках этого формата, которая запланирована на начало следующего года, даст дополнительный импульс двустороннему экономическому взаимодействию», – отметил российский посол.

Напомним, встреча Болтона и Патрушева в Москве состоялась 22 октября.