На сухогрузе в Ростове-на-Дону взорвались пары нефти

В Ростове-на-Дону произошел хлопок нефтяных паров в результате переливки нефти, пострадал один человек, сообщил источник в экстренных службах Ростовской области.

«Нефть переливали, произошел хлопок пара на сухогрузе, есть пострадавший один», – приводит ТАСС слова собеседника.

В начале октября в Балтийском море загорелся пассажирский паром под флагом Литвы.