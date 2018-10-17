В Сочи задержаны несколько высокопоставленных чиновников

В Сочи задержали заммэра Ивана Бомбергера, главного архитектора Владимира Малова и главу МУП «Водоканал» Сергея Винарского, сообщили в правоохранительных органах.

Источник не уточнил причину задержания чиновников, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в мэрии Сочи идут следственные действия.

На минувшей неделе первого вице-мэра Сочи обвинили в получении взяток.